Психолог из Латвии: было больно наблюдать за беспорядками в Беларуси, где всегда был порядок

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– рассказала специалист.Говоря о том, что свобода прессы по-латвийски – спорная, Алена Дзиодзина подчеркнула:– пояснила психолог.Она также рассказала, какое в соседнем государстве сформировано отношение к Александру Лукашенко:Эксперт остановилась и на теме прошлогодних митингов. Она подчеркнула, что в протестной среде, с точки зрения психологии, есть определенная схема и тактика вывода людей на несанкционированные мероприятия.– поделилась мнением Алена Дзиодзина.Она высказалась и о тех белорусах, которые в поисках лучшей жизни переехали в Латвию:– обозначила эксперт.Фото Алены Родовской