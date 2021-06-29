Психолог из Латвии: было больно наблюдать за беспорядками в Беларуси, где всегда был порядок

– Было больно наблюдать, как происходят беспорядки в стране, где всегда был порядок. Плюс ты находишься за ее пределами, не можешь оказаться рядом с земляками и выразить свою гражданскую позицию. Это ощущение беспомощности и боли за свое, родное, – рассказала специалист.
Говоря о том, что свобода прессы по-латвийски – спорная, Алена Дзиодзина подчеркнула:
– Выражать свою точку зрения и высказывать слова поддержки белорусскому Президенту этнические белорусы, живущие на территории Латвии, по сути, могли только на своих страницах в соцсетях. Но не на уровне местных СМИ. Как только транслируется что-то невыгодное, СМИ урезается финансирование до тех пор, пока оно не исправится, – пояснила психолог.
Она также рассказала, какое в соседнем государстве сформировано отношение к Александру Лукашенко:
– Есть такие посылы: дайте нам вашего Президента на год, пусть он наведет порядок.
Эксперт остановилась и на теме прошлогодних митингов. Она подчеркнула, что в протестной среде, с точки зрения психологии, есть определенная схема и тактика вывода людей на несанкционированные мероприятия.
– Наблюдается некий сектантский эффект, когда ощущение ответственности распределяется на всех, но, по сути, ни на кого. Людей переполняет чувство общей эйфории. Они не осознавали, что их действия противоречат принципам человечности, – поделилась мнением Алена Дзиодзина.
– Здесь часто наблюдается тенденция "ожидание – реальность". Люди наивно верят, что о них будут заботиться. Но для того, чтобы в Латвии официально устроиться на работу, как минимум необходимо владение латышским языком. Обучение – платное. Плюс совсем другой – достаточно дорогой – уровень жизни, – обозначила эксперт.
Фото Алены Родовской
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