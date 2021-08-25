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Психиатр объяснила, как может проявляться депрессия у ребенка

Детский и подростковый психиатр, психотерапевт Елизавета Мешкова в эфире программы «Доктор Свет» на телеканале «НТВ» объяснила, как распознать детскую депрессию и чем опасно это заболевание. 


– Детская депрессия – это заболевание, которое входит в пятерку смертельных, так как депрессия ассоциирована с суицидом, – пояснила специалист. – Мы никогда не знаем, сколько в детской или подростковой депрессии генетики, сколько влияния школы, мамы, папы и так далее.  

Психиатр заверила, что детская депрессия не похожа на взрослую. У детей одним из главных и частых симптомов являются истерики и перепады настроения: у них все симптомы выпячиваются наружу. А взрослый человек способен переживать такое состояние внутри себя и молча.
 
– Все свои негативные чувства ребята часто выражают в поведении. Поэтому такие признаки, как перепады настроения и сильная раздражительность, являются первыми и самыми важными. Возможны и соматические проявления: то есть ребенок может жаловаться, что у него болит голова или живот, хотя на самом деле это не так. Это характерно для детей младшего возраста, – объяснила эксперт. 

Психиатр добавила: проблема детской депрессии еще и в том, что ребенок – это неустоявшийся организм, неустоявшаяся система. И если он растет и взрослеет через призму депрессивного состояния, это сильно скажется на его взрослой жизни. Если ребенок будет расти в чувстве незащищенности и собственного бессилия, это перерастает в проблемную личность, склонную к зависимостям и тяжелому поведению.  

Говоря о депрессии у ребят переходного возраста, Елизавета Мешкова посоветовала родителям воспользоваться Шкалой депрессии Бека. Это своего рода тест, который поможет определить, не впал ли ребенок в депрессивное состояние.   

Фото: pixabay.com
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