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  2. Пшеничный блонд и свежий мятный: топ-5 модных окрашиваний волос этой осени

Пшеничный блонд и свежий мятный: топ-5 модных окрашиваний волос этой осени

Окрашивание волос – отличный способ изменить свой имидж и прекрасная возможность выглядеть совершенно по-новому: стильно, ярко и модно. Стилист по волосам Олеся Минина рассказала о самых модных вариантах окрашиваний этой осени. 


Медовый и пшеничный блонд
Платиновый блонд уже давно не в моде. А вот медовый, пшеничный или карамельный – очень даже актуальный. Если же у вас от природы светло-русые волосы, солнечный оттенок будет отлично сочетаться. По мнению специалиста, холодный светлый оттенок подходит только в случае естественной седины.  

Молочный шоколад 

Если вы обладательница темных волос и пока не желаете кардинально меняться, Олеся Минина советует обратить внимание на шоколадный оттенок. К нему можно добавить тонкие золотисто-бронзовые пряди для теплого сияния. Стилист отмечает, что получится красивый глянцевый эффект. 


Свежий мятный

Любителям «по ярче», помимо трендового розового оттенка, специалист рекомендует присмотреться к мятному. Его стоит пробовать на ранее осветленных волосах, так сохраниться чистота оттенка.  

Светлые пряди у лица

В весенне-летний период были популярны яркие лицевые пряди, однако осенью в тренде более натуральные оттенки. Пусть обрамление отличается всего на пару тонов от цвета остальной массы волос, а сама зона окрашивания будет меньше. 

Яркие графичные концы

Омбре больше не в моде. В новом сезоне в моде четкий яркий переход. Это отличный вариант для тех, кто впервые пробует яркое окрашивание. 

Фото: pixabay.com
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