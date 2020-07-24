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  2. Прыгун высоту Максим Недосеков перепрыгнул председателя Белоруской федерации легкой атлетики. Тот обещает продолжение

Прыгун высоту Максим Недосеков перепрыгнул председателя Белоруской федерации легкой атлетики. Тот обещает продолжение

На следующий неделе стартует пока самый многообещающий спортивный турнир в нынешнем сезоне. Белорусские легкоатлеты удивляли еще в то время, когда весь мировой спорт был закрыт на карантин. Онлайн-соревнования вызвали неподдельный интерес как у спортсменов, так и у экспериментирующих в последнее время с форматом классических легкоатлетических соревнований руководителей международных организаций. Теперь спорт постепенно возвращается в привычный ритм, но белорусы продолжают удивлять. Стартующий на следующий неделе чемпионат страны будет проходить в сроки перенесенной Олимпиады и в формате «Легкаатлетычных гульняу», соревнования толкателей ядра (как это было не без успеха сделано на минувшем чемпионате Европы в Берлине) пройдут не на стадионе, а в центре города, а в преддверии главного старта сезона открытую тренировку провел один из самых популярных спортсменов Беларуси – Максим Недосеков. И тоже сумел удивить.

Легкая атлетика – это цифры. И обычно именно по ним оценивают возможности того или иного спортсмена. Но, согласитесь, всем нам куда интереснее более наглядные сравнения. Именно поэтому знаменитый спринтер Усейн Болт собирался бросить вызов гепарду, скорость пловца Майкла Фелпса сравнивали с дельфинами, а поднимаемые тяжелоатлетами веса «переводят» на более привычные в быту вещи. Автомобили, например. Прыгунов тоже было интересно поместить в более знакомый большинству болельщиков антураж. В этот раз в роли ориентиров, которым бросил вызов сильнейший белорусский высотник, выступили председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский и председатель правления одного из крупнейших банков страны Игорь Лихогруд. Оба – ребята отнюдь не низкие, но даже рост всегда отличавшегося фактурностью Вадима Девятовского по меркам элитных мировых прыгунов невелик. Всего 1,93 метра. Если бы речь шла о планке, на подобные цифры спортсмен уровня Недосекова и внимания бы не обратил, но прыгать через живого человека, по словам Максима, - совсем другие ощущения.

- Это уже третий такой случай в моей карьере. Не так давно во время рекламной акции прыгал через детей. Там легко было. А первый раз пришлось прыгать через людей на соревнованиях во Франции. Там страшновато было. Потому что там стояло человек двадцать. Да еще и шиповки порвались – пришлось прыгать в кроссовках. Такие попытки всегда опасны: никогда не знаешь, как сложится прыжок. Но пока все было хорошо.

Обошлось и в этот раз. Препятствие в виде двух главных вдохновителей развития белорусской легкой атлетики Максим Недосеков взял без проблем. Заверил, что на чемпионате Беларуси, который станет для него первым стартом в нынешнем сезоне, поднимет планку до уровня 2,30. Но при этом заметил, что перенос Олимпиады и отмена мирового сезона эмоционально опустошили.

- Первые несколько дней после отмены Игр я просто не ходил на тренировки. Не видел смысла. Потом начал постепенно тренироваться, но даже сейчас не чувствую внутри прежнего эмоционального заряда. Самому интересно, как буду выходить из этого состояния, но надеюсь, что на чемпионат Беларуси придут болельщики. Они меня всегда вдохновляют и придают смысл происходящему.

Председатель БФЛА – Вадим Девятовский – убежден: зрители будут. Во-первых, продаются билеты. Во-вторых, организаторы приложили немало усилий, чтобы вывести внутренние соревнования на международный уровень организации.

- В Беларуси атлетику любят, но смотреть ее привыкли по телевизору. Это объяснимо. Там крупные планы, вся статистика, переключения между секторами. Но со временем, надеюсь, нам удастся привить белорусам и культуру боления на стадионе. Показать, что там есть атмосфера и эмоции, которых никогда не получишь перед телеэкраном. На аншлаг рассчитывать сложно. Билеты продаются, но если в итоге на «Динамо» придет тысячи три-четыре зрителей, будет хорошо. Мы видели аншлаги на II Европейских играх, на матчевой встрече Европа-США, но чемпионат Беларуси – турнир, все-таки, другого уровня и статуса. Хотя результаты участников и антураж соревнований в последнее время значительно выросли.

Нынешняя открытая тренировка Недосекова и прыжком через Вадима Девятовского и Игоря Лихогруда – лишь небольшой информационный повод в списке усилий БФЛА. Куда инетреснее выглядит, например, перенос соревнований толкателей ядра со стадиона ко Дворцу спорта. Что-то подобное уже делали организаторы чемпионата Европы в Германии. Там идею восприняли на ура. Девятовский утверждает: это лишь начало.

- До чемпионата Европы была, допустим, Олимпиада в Афинах, где толкатели выступали в историческом центре древнего города – Олимпии. Мы уже пробовали такой формат, проводя соревнования по прыжкам в высоту в торговых центрах. И, вспомните, там вокруг сектора яблоку негде было упасть. Зрителей собиралось очень много, причем тех, кто целенаправленно пришел на соревнования, было процентов 40. Остальные прости пришли на звуки музыки и остались смотреть. И сейчас, на Немиге, толкатели ядра также соберут достаточно приличную аудиторию. Есть идея в будущем организовать в городе турнир по прыжкам с шестом. Будет очень эффектно и интересно. Барьеристки в Европе также периодически соревнуются на улицах. Причем условия там соответствуют всем международным требованиям – все сертифицировано. Что-то подобное планируем и мы: атлетика в Беларуси должна занять соответствующее ее статусу место в списке болельщитских интересов.

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