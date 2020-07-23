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  2. Прямые трансляции «Славянского базара» набрали 7,5 миллиона просмотров в сети

Прямые трансляции «Славянского базара» набрали 7,5 миллиона просмотров в сети

Дирекция «Славянского базара в Витебске» подвела первые творческие итоги самого короткого и самого необычного фестиваля за 29 лет. Коронавирус поставил перед организаторами две задачи: реализовать максимально возможный объем тех проектов, которые были задуманы до пандемии, и сделать все для того, чтобы о фестивале узнало как можно больше людей. В этом смысле полностью себя оправдала ставка на интернет-вещание, сказал генеральный директор центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий: 


– На официальном сайте фестиваля мы провели 16 прямых трансляций. В том числе можно было посмотреть детский конкурс, все «Звездные часы» – об этом просили журналисты, которые не смогли приехать в Витебск. Всего за четыре дня 7,5 миллиона просмотров на нашем сайте и в «Одноклассниках»! Мы старались дублировать также все, что показывает телевидение. Например, 2,5 миллиона просмотров набрал концерт закрытия фестиваля. Публикации о «Славянском базаре» вышли во всех странах, с которыми сотрудничает дирекция. Мы убедились – контент, который мы давали с фестивальных площадок, ждали и смотрели. 

«Всего четыре дня» – так писала пресса об этом фестивале. Но для организаторов это было целых четыре дня, в которые уместилось куда больше мероприятий, чем обычно. В Летнем амфитеатре прошло семь концертов, их посетили свыше 35 тысяч человек. Более 400 участников собрал Фест «На семи ветрах», почти 70 коллективов уличного искусства создавали неповторимую атмосферу в городе. На фестиваль приехали представители 23 стран, и он стал самым масштабным культурным проектом в мире. 

По словам Глеба Лапицкого, четыре дня можно считать золотым форматом: 

– Такого короткого фестиваля не было ни разу за 29 лет, но я бы его не расширял. Мне не хватило всего одного дня и двух проектов: «Рок-увертюры» и КВН. Еще очень жаль, что не случился «Вечер балета Валерия Панова». Мы приложим все усилия, чтобы это состоялось будущим летом. Возможно, вернутся в программу дни национальных культур. Не хотелось бы терять и новую площадку – сцену у концертного зала «Витебск».

Финансовые итоги «Славянского базара» этого года еще предстоит подвести, но, по словам Глеба Лапицкого, на 80 процентов этот фестиваль точно окупился. Работа над юбилейным, 30-м «Славянским базаром» уже в разгаре – до встречи осталось меньше года.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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