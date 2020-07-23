Прямые трансляции «Славянского базара» набрали 7,5 миллиона просмотров в сети

«Всего четыре дня» – так писала пресса об этом фестивале. Но для организаторов это было целых четыре дня, в которые уместилось куда больше мероприятий, чем обычно. В Летнем амфитеатре прошло семь концертов, их посетили свыше 35 тысяч человек. Более 400 участников собрал Фест «На семи ветрах», почти 70 коллективов уличного искусства создавали неповторимую атмосферу в городе. На фестиваль приехали представители 23 стран, и он стал самым масштабным культурным проектом в мире.По словам Глеба Лапицкого, четыре дня можно считать золотым форматом:Финансовые итоги «Славянского базара» этого года еще предстоит подвести, но, по словам Глеба Лапицкого, на 80 процентов этот фестиваль точно окупился. Работа над юбилейным, 30-м «Славянским базаром» уже в разгаре – до встречи осталось меньше года.