В понедельник, 17 мая 2021 года, с 15 до 16 часов в издательском доме «Беларусь сегодня» пройдет прямая телефонная линия с заместителем начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД полковником милиции Владимиром Ивановичем Зайцевым.
Декаду кибербезопасности проводит МВД с 10 по 20 мая. Число компьютерных преступлений серьезно выросло. Если в 2015 году было зафиксировано 2,5 тысячи таких злодеяний, то в 2020-м – в десять раз больше. Тенденция роста сохраняется и сегодня. Сотрудники управления «К» МВД связывают это со стремительным развитием цифровых технологий, электронных услуг, а также отсутствием у большинства людей базовых навыков защиты личной информации и сведений о методике действий кибермошенников.
Можно ли заранее лишить злоумышленников возможности позвонить вам или пожилым близким через мессенджеры? Почему нельзя пересылать фотографии банковской карточки, особенно незнакомцам, даже для оплаты или якобы подарка? Как защитить себя от потери сбережений и не допустить оформления кредитов на ваше имя?
Получить ответы на эти и другие вопросы, связанные с заявленной темой, читатели смогут непосредственно в день проведения прямой линии, 17 мая, по телефону (8-017) 311-02-19. Заранее прислать свои вопросы можно по адресу: 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, или на электронную почту yasko@sb.by.
Фото из архива пресс-службы МВД
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Прямая линия по кибербезопасности пройдет в понедельник
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