Первое в районе уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им своих непосредственных служебных обязанностей будет рассмотрено судом в Дубровно. Обвиняемый – 47-летний теперь уже бывший программист одного из банков.
Во время следствия мужчина признался: всему виной стала водка. Вернувшись домой с работы, он якобы выпил бутылку горячительного напитка. После этого решил пройтись по соцсетям. На страничке известного в регионе сторонника оппозиционно настроенной категории граждан обнаружил фото участкового милиционера. Обиженный «протестант» рассказывал: именно этот сотрудник МВД принимал участие в осмотре жилища его матери и даже интересовался содержимым ее мобильника. Стоит отметить, что бдительный «змагар», повествуя о событиях, был дипломатичен и избегал в тексте прямых выпадов и угроз в адрес участкового.
А вот нынешнему подсудимому – и море по колено. Он тут же напечатал комментарий, изобилующий нецензурными словами и оскорбительными эпитетами.
– Проснувшись утром и перечитав написанное, я ужаснулся, – будет потом слезно оправдываться фигурант уголовного дела. – Тут же удалил написанное, но было уже поздно…
Действительно, как рассказывает прокурор Дубровенского района Михаил Патеев, времени, прошедшего со времени публикации поста, хватило для того, чтобы комментарий посмотрело достаточное для возбуждения уголовного дела количество людей. В итоге «писателю» грозит до 3 лет ограничения свободы. Престижную работу, само собой разумеется, он тоже потерял…
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Протрезвел и удивился: в Дубровно будут судить программиста банка
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Фото: Александр КУШНЕР