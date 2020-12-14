Протрезвел и удивился: в Дубровно будут судить программиста банка

Во время следствия мужчина признался: всему виной стала водка. Вернувшись домой с работы, он якобы выпил бутылку горячительного напитка. После этого решил пройтись по соцсетям. На страничке известного в регионе сторонника оппозиционно настроенной категории граждан обнаружил фото участкового милиционера. Обиженный «протестант» рассказывал: именно этот сотрудник МВД принимал участие в осмотре жилища его матери и даже интересовался содержимым ее мобильника. Стоит отметить, что бдительный «змагар», повествуя о событиях, был дипломатичен и избегал в тексте прямых выпадов и угроз в адрес участкового.А вот нынешнему подсудимому – и море по колено. Он тут же напечатал комментарий, изобилующий нецензурными словами и оскорбительными эпитетами.– будет потом слезно оправдываться фигурант уголовного дела. –Действительно, как рассказывает, времени, прошедшего со времени публикации поста, хватило для того, чтобы комментарий посмотрело достаточное для возбуждения уголовного дела количество людей. В итоге «писателю» грозит до 3 лет ограничения свободы. Престижную работу, само собой разумеется, он тоже потерял…