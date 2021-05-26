Участники протестных акций, которые уже несколько недель продолжаются в Колумбии, подожгли здание Дворца правосудия в городе Тулуа, расположенном в западном департаменте Валье-дель-Каука. Об этом сообщает радиостанция La FM.
Инцидент произошел вечером 25 мая. По данным источника, протестующие подожгли здание, в котором проводятся судебные разбирательства. Кроме того, они мешали проехать пожарным машинам.
В результате происшествия никто не пострадал.
Отмечается, что беспорядки проходят еще в нескольких районах города.
Напомним, с 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 2 тыс. человек, погибли не менее 42. Через некоторое время правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.
Видео: lafm.com
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Протестующие подожгли здание Дворца правосудия на западе Колумбии
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