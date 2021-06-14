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Протасевич: я чувствую свою ответственность за то, что происходило, но…

Роман Протасевич сегодня во время общения с журналистами рассказал о своем отношении к событиям, которые происходили в нашей стране сразу после президентских выборов:


– Могу честно сказать, что в некоторых моментах мне было очень тяжело смотреть на то, что происходит. Мне было тяжело смотреть на пострадавших, на людей, которых позже приговорили к каким-то большим срокам. Да, я чувствую свою ответственность. Безусловно. Но в то же время выходить или не выходить на протест, а также выходить на него мирно или с камнем в руке – это личный выбор каждого. 

demeshko@sb.by
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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