Роман Протасевич сегодня во время общения с журналистами рассказал о своем отношении к событиям, которые происходили в нашей стране сразу после президентских выборов:
– Могу честно сказать, что в некоторых моментах мне было очень тяжело смотреть на то, что происходит. Мне было тяжело смотреть на пострадавших, на людей, которых позже приговорили к каким-то большим срокам. Да, я чувствую свою ответственность. Безусловно. Но в то же время выходить или не выходить на протест, а также выходить на него мирно или с камнем в руке – это личный выбор каждого.
demeshko@sb.by
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Протасевич: я чувствую свою ответственность за то, что происходило, но…
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