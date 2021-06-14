О том, как живут белорусские политэмигранты в Литве, сегодня рассказал Роман Протасевич во время разговора с журналистами. Высказал мнение, что его слова для многих должны стать неожиданностью. По словам Романа, месяц он жил в одном из вильнюсских отелей:
- Он находится прямо возле аэропорта. Там сейчас живут те люди, которые бежали якобы по политическим мотивам. Видел их каждый день, общался с ними. И меня очень сильно удивило, что многие на самом деле уезжали из-за того, что им просто дали штраф. Слышал и такое: «мне дали 15 суток, и я решил уехать». Или «меня вызвали свидетелем, и я уехал». Абсолютному большинству этих людей никогда и ничего не угрожало. Более того, могу сказать, что политическая ситуация в нашей стране используется как легальный повод уехать.
Протасевич также отметил, что жить в Литве человеку, не имеющему какой-то серьезной специальности, профессии, будет сложно:
- Работы там в принципе не много. На что рассчитывают люди, которые бегут и просто прикрываются формальными причинами я, честно говоря, не знаю.
demeshko@sb.by
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Протасевич рассказал о жизни белорусских политэмигрантов
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