«В кругах беглых происходит самое настоящее «брожение». Они друг другу говорят: если ты вернешься обратно, тебя обязательно посадят». Об этом Роман Протасевич рассказал сегодня журналистам. Подчеркнул: этот страх культивируется, хотя многим людям объективно не грозило ничего.
- Человеку дали штраф за то, что он где-то посигналил на акции, и он уехал из страны. Извините, это просто смешно. Но самое главное: тот же человек ходит и паникует, что его посадят. Никто никого сажать не будет, если не было совершено реальное преступление. Если ты там коктейли Молотова не бросал или еще что-то. Это же абсолютно очевидно. И я знаю, что многие хотели бы вернуться. Но они боятся, в том числе и этих слухов, которые массово тиражируются. Опять же ситуация со мной понятна. Но меня обвиняют в особо тяжких преступлениях. Я понимаю, почему я нахожусь здесь, под стражей. А что этим людям угрожает, я не понимаю. Касательно белорусских событий, я знаю, что белорусские правоохранительные органы продолжают искать людей. Но только тех, которые реально совершали преступления.
demeshko@sb.by
Опубликовано:
371
Протасевич рассказал о слухах внутри «тусовки» беглых
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter