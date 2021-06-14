Сегодня во время брифинга Министерства иностранных дел по актуальным вопросам для представителей СМИ в Национальном пресс-центре задержанный экс-редактор экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич рассказал о работе в штабе Тихановской.
– Чем меньше стали протесты, чем больше стала успокаиваться ситуация, тем больше началось внутренних распрей, непонятных политических игр, собственных амбиций. То, что происходило с конца осени и до сих пор, оставило меня в очень глубоком разочаровании.
Роман Протасевич заявил, что не изменил политических взглядов и не станет сторонником Президента:
– Я его искренне уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. И никто меня дополнительно ни в чем не убеждал.
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Протасевич рассказал о работе в штабе Тихановской
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