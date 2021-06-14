«Радикальных телеграм-каналов, которые призывали к крови, было не так много. Но если посмотреть на них и сказать объективно и честно, то они просто фрики». Такое мнение высказал сегодня Роман Протасевич во время общения с журналистами.
– Или какие-то мифические дни икс, которые пропагандируются той же Карач. Это же откровенный бред. Откуда ему взяться, даже если подготовить 50 или 100 головорезов где-то за пределами страны? Будет лишь много крови, и это не приведет ни к чему. Мне тяжело говорить об этом, потому что я, в том числе и публично, признавался в том, что прикладывал руку к организации массовых акций протеста. Но при этом я никогда не призывал ни к противостоянию, ни к каким-то радикальным вещам. Поэтому мне очень тяжело оценивать эти действия.
Отдельно Роман Протасевич высказался об Ольге Карач:
– Это человек, который в принципе никогда не скрывал, что его интересует только финансирование. По этой же причине она так много пыталась выступать против штаба Тихановской. Чуть ли не каждую неделю проводила «импичменты». Она лично под фейковыми аккаунтами бегала и рассказывала небылицы про своих оппонентов. И то, что она делает сейчас – якобы ездит по миру и пытается встречаться с диаспорами, выторговывает себе у них какие-то деньги, – наиболее ярко говорит о том, что сейчас происходит. И это в продолжение темы о внутривидовой борьбе. Я сам всегда старался избегать темы финансирования, грантов. Никогда в это не лез. Потому что это на самом деле самая грязная вещь, в которую можно влезть.
demeshko@sb.by
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Протасевич назвал радикальные телеграм-каналы фриками
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