Сегодня во время брифинга Министерства иностранных дел по актуальным вопросам для представителей СМИ в Национальном пресс-центре задержанный экс-редактор экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич ответил на вопрос, обещали ли ему свободу в обмен на сотрудничество:
- Никакого торга со следствием или чего-то подобного у меня не было. Любое мое участие, в том числе в этом мероприятии, является исключительно добровольным. Меня никто не принуждает. Точно так же меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием – это исключительно мой выбор и мое решение.
Роман Протасевич пояснил, что сотрудничество со следствием связано с пониманием того, какой урон он нанес государству:
- Сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы исправить эту ситуацию. Я знаю, что в интернете пишут, многие меня называют чуть ли не предателем. Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я никого не предаю, никого не сдаю. Действительно, я сотрудничаю со следствием, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше.
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Протасевич: меня никто и никогда не принуждал к сотрудничеству со следствием
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