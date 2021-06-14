Задержанный экс-редактор экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич сегодня во время брифинга Министерства иностранных дел по актуальным вопросам для представителей СМИ в Национальном пресс-центре прокомментировал форму протеста в виде блокировки движения в пункте пропуска, организованного Павлом Латушко:
– Я не видел там значительных сил, большого количества людей. Если говорить о Пал Палыче Латушко, то даже исходя из той информации, которая у меня была еще до того, как я оказался в Беларуси, дела у него плохи. Один из сотрудников НАУ анонимно оправил в польский Сейм информацию о жизни Пал Палыча и о том, что он действительно живет в квартире за три тысячи евро. А самая большая его проблема связана с ультиматумом со стороны польских властей.
Роман Протасевич пояснил свое заявление: Польша и Литва ведут прямую конкуренцию по белорусскому вопросу. У литовской стороны есть штаб Тихановской, у официальной Варшавы – только Латушко. Поскольку он не проявлял никакой активности, «руководителю» НАУ поставили конкретное условие: до сентября активизироваться, показать поддержку, провести собственные акции.
– Что из этого получилось? Ничего. Тут говорить ни о каком успехе не приходится, – отметил Роман Протасевич.
Опубликовано:
1061
Протасевич: дела у Латушко плохи
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter