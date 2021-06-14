Протасевич: дела у Латушко плохи

Роман Протасевич пояснил свое заявление: Польша и Литва ведут прямую конкуренцию по белорусскому вопросу. У литовской стороны есть штаб Тихановской, у официальной Варшавы – только Латушко. Поскольку он не проявлял никакой активности, «руководителю» НАУ поставили конкретное условие: до сентября активизироваться, показать поддержку, провести собственные акции., – отметил Роман Протасевич.