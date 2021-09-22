Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Простым ключом против рака оказалась капуста

Простым ключом против рака оказалась капуста

Во всех видах капусты содержится вещество, которое помогает организму предотвратить рак, прежде всего молочной железы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.


– В крестоцветных содержится вещество под названием сульфорафан, или индол-3-карбинол. Оно помогает организму предотвратить рак, прежде всего молочной железы – самое частое онкологическое заболевание у женщин, – объяснил медик.

По словам Дмитрия Шубина, сульфорафаном нельзя лечить рак, вещество является профилактикой онкологических заболеваний.

– Если у человека в рационе системно будет присутствовать капуста, то риски возникновения рака молочной железы существенно снизятся, – обратил внимание доктор.

– В организме человека раковые клетки образуются регулярно. И вопрос в том, насколько иммунная система умеет их убивать. При наличии сульфорафана ликвидация злокачественных клеток происходит эффективнее, они не начинают размножаться, соответственно, онкологические заболевания контролируются, риски развития рака становятся меньше, – дополнил слова коллеги Андрей Продеус, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы