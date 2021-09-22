Простым ключом против рака оказалась капуста

Во всех видах капусты содержится вещество, которое помогает организму предотвратить рак, прежде всего молочной железы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– В крестоцветных содержится вещество под названием сульфорафан, или индол-3-карбинол. Оно помогает организму предотвратить рак, прежде всего молочной железы – самое частое онкологическое заболевание у женщин, – объяснил медик.
По словам Дмитрия Шубина, сульфорафаном нельзя лечить рак, вещество является профилактикой онкологических заболеваний.
– Если у человека в рационе системно будет присутствовать капуста, то риски возникновения рака молочной железы существенно снизятся, – обратил внимание доктор.
– В организме человека раковые клетки образуются регулярно. И вопрос в том, насколько иммунная система умеет их убивать. При наличии сульфорафана ликвидация злокачественных клеток происходит эффективнее, они не начинают размножаться, соответственно, онкологические заболевания контролируются, риски развития рака становятся меньше, – дополнил слова коллеги Андрей Продеус, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор.
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