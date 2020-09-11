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Просо в Беларуси убрано более чем с половины площадей

Просо в Беларуси убрано с 4,34 тыс. га, что составляет 50,2% площадей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на сегодня, намолочено 9,11 тыс. т проса при средней урожайности 21 ц/га. Гречиха убрана с 45,1% площадей (11,7 тыс. га), намолочено 15,4 тыс. т при средней урожайности 13,2 ц/га. Яровой рапс убран с 59% площадей (25,4 тыс. га). Всего намолочено 812,5 тыс. т рапса (с учетом озимого) при средней урожайности 14,8 ц/га.

В целом зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,125 млн га, что составляет 96,9% запланированной площади. В Брестской области убрано 99,6% площадей от плана (338,8 тыс. га), Гродненской – 99,6% (321,4 тыс. га), Минской – 99,5% (487,2 тыс. га), Гомельской – 98,3% (335,7 тыс. га), Могилевской – 92,5% (307,6 тыс. га), Витебской – 91,2% (334,5 тыс. га).

Всего по стране намолочено 7,963 млн т зерна при средней урожайности 37 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали почти 2 млн т зерна, в Гродненской – более 1,5 млн т, Брестской – свыше 1,3 млн т, Могилевской – 1,1 млн т, Витебской – более чем 1 млн т, Гомельской – свыше 900 тыс. т.

Оборачивание лент льна проведено на 29 тыс. га (61,1% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 11,9 тыс. га (25% уборочной площади), заготовлено 40,7 тыс. т при средней урожайности 37,6 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 810,2 тыс. т сена (80,2% от плана), 13,107 млн т сенажа (104%) и 4,019 млн т силоса (21%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 54,6% от плана.
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