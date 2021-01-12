Прощание с Почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре

Об этом сообщили в Синодальном информационном отделе Белорусской православной церкви. По благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, во вторник, 12 января, с 16:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе будет организовано круглосуточное чтение клириками Минской епархии Евангелия и совершение заупокойных богослужений по новопреставленному. В среду, 13 января, в 16:00 тело митрополита Филарета будет привезено в Свято-Духов кафедральный собор, где пройдет прощание с почившим до 18:00 14 января. В четверг, 14 января, в 8:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
«Гроб с телом новопреставленного будет пребывать в Свято-Духовом кафедральном соборе до 18:00 14 января, после чего будет перевезен в Успенский собор одноименного Жировичского мужского монастыря, – сообщает официальный портал БПЦ church.by. –Насельники обители совершат круглосуточное чтение Евангелия».
В пятницу, 15 января, в 10:00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида по новопреставленному. После панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.
– Вместе с митрополитом ушла целая эпоха, – говорит председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви иеромонах Афанасий (Соколов). – С владыкой Филаретом у меня связаны теплые воспоминания. Много лет я трудился в духовной семинарии под его руководством. Он для меня был духовным отцом. Навсегда останется в памяти как человек чуткий и внимательный к ближним, умеющий прощать и вселять веру в лучшее. Лично меня он научил не спешить. Говорил: если что-то не получается – не торопиться с принятием решения, все как следует взвесить. Напоминал, что любовь к людям проявляется в делах и поступках. Учил мыслить. Был человеком великого духовного рассуждения.
Фото: church.by
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Прощание с Почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре
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