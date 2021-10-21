Проректор БГУ: наш университет держит тесную связь с производством и реальным сектором экономики

О том, что изменилось в Белорусском государственном университете за последние годы, рассказала накануне векового юбилея вуза его проректор Оксана Здрок в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
По ее словам, университет кардинально изменился и стал новым.
– Мы соблюдаем традиции, ориентируемся на преемственность в области образовательной и научной деятельности. Сейчас мы нацелены на развитие нашего университета по концепции инновационного университета. Это модель "Университет 3.0". Если классический университет был ориентирован на фундаментальные знания, то теперь это уже соединение образования и науки. Хотя и в советский период студенты во время учебы подключались к активным научным исследованиям. Сейчас к этому добавляется еще одна составляющая. Результатом деятельности студентов должны стать инновации, которые будут быстро внедряться в производство, – отметила она.
По словам проектора, БГУ сегодня держит тесную связь с производством и реальным сектором экономики, с заказчиками кадров. Это и есть практикоориентированное образование.
Оксана Здрок также упомянула влияние цифровизации на образовательный процесс:
– На цифровой формат перешли не только процессы администрирования, но и сам образовательный процесс. На протяжении более трех лет, еще до пандемии, которая активизировала эту деятельность, в БГУ развивался так называемый образовательный портал, который функционирует на базе системы Lms Moodle. Благодаря ему удается самостоятельно управлять работой студента. Набор инструментов в рамках этой системы настолько широк, что он позволяет проводить учебные мероприятия в дистанционном формате. Сейчас это активно вводится в отношении поточных лекций, если необходимо, то и с лабораторными работами, – добавила она.
Фото из архива БЕЛТА