Производство знаменитого на весь мир пива Corona приостановлено

Это решение связано с тем, что правительство Мексики распорядилось остановить работу предприятий, деятельность которых признана несущественной для экономики страны, сообщает Reuters.

Мексиканская пивоваренная компания Grupo Modelo приостанавливает производство пива Corona и других своих марок из-за ограничений, связанных с коронавирусом.



В итоге пиво Corona, которые поставляется в 180 стран мира, временно перестанет экспортироваться за рубеж. В Grupo Modelo отметили, что уже начали сокращать объемы производства, хотя считают, что пиво является агропромышленным продуктом. Там также пообещали обеспечить, чтобы 75% сотрудников пивоварни работали из дома, если власти разрешат им продолжить работу.