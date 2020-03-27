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Производители вдвое увеличивают выпуск дезсредств, налажено производство респираторов

На сегодня в стране достаточно средств защиты — масок, респираторов, костюмов, очков, сообщил начальник отдела закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов Минздрава Юрий Дадян:


— Налажено производство респираторов 2-го класса защиты. Предприятие, простаивавшее с 2015 по 2018 год, проходит сертификацию и скоро будет выпускать продукцию. Кроме того, Совмином поставлена задача заинтересованным ведомствам запускать собственное производство респираторов.

По словам специалиста Минздрава, сейчас у организаций и предприятий повышенная потребность в дезсредствах, поэтому производители наращивают темпы их производства  некоторые вдвое.  

Кроме того, прорабатывается вопрос с ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ и другими международными площадками о поставке в нашу страну средств защиты и оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных аппаратов — словом, всего, в чем сегодня нуждается большинство стран мира.  

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