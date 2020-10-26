Программы реабилитации людей после вирусных пневмоний внедрены в четырех санаториях Гродненской области

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, – проинформировали в центре.В частности, врачами санатория «Альфа-Радон» разработана комплексная медицинская программа «Реабилитация после COVID-19», рассчитанная на срок пребывания от 15 суток. Она включает процедуры, которые доказали свою эффективность при лечении заболеваний легких: радоновые ванны, массаж грудной клетки, галотерапию, миллиметровую терапию на рефлексогенные зоны грудной клетки (межлопаточная область, область грудины), дециметровую терапию на очаг воспаления, стимуляцию дыхательных мышц с помощью высокоинтенсивной магнитотерапии др.Санаторий «Жемчужина» предлагает пройти реабилитацию после заболеваний органов дыхания., – уточнили в здравнице.В санатории «Неман-72» профильная программа называется «Оздоровление легких» и рассчитана либо на 10–14 дней пребывания, либо на 18–21 день. В нее входят, помимо медосмотров, диетическое питание и витаминизация, климатотерапия, спелиотерапия, ручной массаж спины или грудной клетки, магнитотерапия легочных полей, лечебная физкультура, НЛОК (укрепление иммунитета) или лазеропунктура (программа реабилитации после пневмоний) и др. А в санатории «Энергетик» не так давно появилась возможность пройти тест на выявление антител к коронавирусу COVID-19. Проверка осуществляется на основе забора крови из вены. Тест определяет, есть ли в крови иммуноглобулины, которые организм вырабатывает в ответ на проникновение инфекции., – отметили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. –