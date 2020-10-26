Программы реабилитации людей после вирусных пневмоний внедрены в четырех санаториях Гродненской области

В четырех санаториях Гродненской области действуют программы реабилитации для людей, перенесших вирусные пневмонии, в том числе COVID-19, сообщает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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– Здравницы Гродненской области регулярно вводят новые медицинские услуги, разрабатывают специальные программы оздоровления, обновляют бонусную программу, развивают и укрепляют материально-техническую базу, – проинформировали в центре. – В частности, в санаториях «Жемчужина», «Альфа-Радон», «Неман-72» и «Энергетик» разработана и внедрена программа реабилитации для людей, перенесших вирусные пневмонии различной этиологии, в том числе и COVID-19.
В частности, врачами санатория «Альфа-Радон» разработана комплексная медицинская программа «Реабилитация после COVID-19», рассчитанная на срок пребывания от 15 суток. Она включает процедуры, которые доказали свою эффективность при лечении заболеваний легких: радоновые ванны, массаж грудной клетки, галотерапию, миллиметровую терапию на рефлексогенные зоны грудной клетки (межлопаточная область, область грудины), дециметровую терапию на очаг воспаления, стимуляцию дыхательных мышц с помощью высокоинтенсивной магнитотерапии др.
Санаторий «Жемчужина» предлагает пройти реабилитацию после заболеваний органов дыхания.
– Суть новой программы заключается в выполнении комплекса мероприятий, направленных на восстановление функции легких, нормализацию дыхательных объемов, профилактику развития легочного фиброза, укрепление иммунитета, повышение сопротивляемости и выносливости организма, снижение рисков повторных заболеваний и осложнений, – уточнили в здравнице. – Программа составляется индивидуально для каждого пациента с учетом медицинских документов, показаний, противопоказаний и совместимости процедур.
В санатории «Неман-72» профильная программа называется «Оздоровление легких» и рассчитана либо на 10–14 дней пребывания, либо на 18–21 день. В нее входят, помимо медосмотров, диетическое питание и витаминизация, климатотерапия, спелиотерапия, ручной массаж спины или грудной клетки, магнитотерапия легочных полей, лечебная физкультура, НЛОК (укрепление иммунитета) или лазеропунктура (программа реабилитации после пневмоний) и др. А в санатории «Энергетик» не так давно появилась возможность пройти тест на выявление антител к коронавирусу COVID-19. Проверка осуществляется на основе забора крови из вены. Тест определяет, есть ли в крови иммуноглобулины, которые организм вырабатывает в ответ на проникновение инфекции.
– С начала года в санаторно-курортных организациях Гродненской области оздоровлено около 31 тысячи человек, в том числе 5265 иностранных граждан, – отметили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. – Здравницы области «Озерный», «Альфа-Радон», «Неман 72» уже открыли раннее бронирование на встречу Нового 2021 года и рождественских праздников с пользой для здоровья.
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Программы реабилитации людей после вирусных пневмоний внедрены в четырех санаториях Гродненской области
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Фото: Владимир ШЛАПАК