Программа подготовки Витебска к 1050-летию будет сформирована в 2022 году

Председатель городского Совета депутатов Владимир Белевич рассказал, что предварительная работа по подготовке предложений о включении в программный документ объектов строительства, реконструкции, благоустройства общественных пространств находится в финальной стадии. В основном речь идет о крупных и достаточно дорогостоящих объектах, работы на которых предполагается завершить к юбилею Витебска. Поэтому сейчас на первый план выходят задачи по определению источников финансирования работ, продвижению инициатив, значимых для развития города. Прорабатываются возможности включения объектов в государственную и областную инвестиционные программы, подразумевающие бюджетное финансирование. Также на эти цели предполагается перераспределять дополнительные доходы городского бюджета, формируемые за счет эффективной работы экономики города.В числе крупных и значимых объектов, требующих значительных финансовых ресурсов для ввода в эксплуатацию, Владимир Белевич назвал укрепление правого берега реки Западная Двина и возведение набережной в черте города между Кировским мостом и мостом Блохина., – пояснил глава депутатского корпуса города.С финансированием этих и ряда других масштабных проектов сложно справиться исключительно за счет средств городской казны, без привлечения внешней помощи, добавил Владимир Белевич. Например, в 2021 году экономика города сработала с положительным результатом, благодаря чему удалось привлечь в бюджет города дополнительно свыше 20 млн рублей. Они были распределены в социальную сферу, на нужды ЖКХ. В частности, город значительно добавил по объемам текущего и капитального ремонта жилого фонда. Такие локальные проекты также имеют значение при подготовке города к юбилею, но для завершения дорогостоящих объектов необходимо привлекать внешнее финансирование.