Прогноз погоды на выходные: без осадков и от -5 °С до +14 °С

небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории заморозки 0... -5 °С, местами температура воздуха составит от +1 до +3 °С. Днем столбики термометров покажут +9... +14 °С.переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0... -5 °С, местами температура воздуха составит +1... +4 °С. Днем прогнозируется от +8 до +14 °С.