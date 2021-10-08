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  2. Прогноз погоды на выходные: без осадков и от -5 °С до +14 °С

Прогноз погоды на выходные: без осадков и от -5 °С до +14 °С

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили о неблагоприятном метеорологическом явлении: в Беларуси завтра ожидаются ночные заморозки. 


В субботу, 9 октября, небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории заморозки 0... -5 °С, местами температура воздуха составит от +1 до +3 °С. Днем столбики термометров покажут +9... +14 °С.

В воскресенье, 10 октября, переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0... -5 °С, местами температура воздуха составит +1... +4 °С. Днем прогнозируется от +8 до +14 °С.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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