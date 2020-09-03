Прогноз погоды на пятницу: кратковременные дожди и до 24 градусов тепла

Будет облачно с прояснениями. По восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут +7…+13 °С, по востоку – +14…+17 °С, а днем – +18…+24 °С.Примерно такие же погодные условия будут наблюдаться в нашей стране и в выходные.В субботу, 5 сентября, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем главным образом по западу страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью по-прежнему будет достаточно прохладно – +7…+13 °С, а днем синоптики обещают от +18 °С до +25 °С.В воскресенье, 6 сентября, опять же облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от +10 °С до +16 °С, а днем ожидается +16…+23 °С, по юго-востоку – до +24…+26 °С.