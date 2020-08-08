Завтра в Беларуси сохранятся привычные по последним дням погодные условия. Не обойдется без осадков. Однако столбики термометров в пиковые дневные часы поднимутся даже до 30 градусов.
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали, что будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. А днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер будет неустойчивый 3–8 метров в секунду, при грозах могут быть порывы до 14 метров в секунду.
Ночью температурный фон будет колебаться в диапазоне от +12 °С до +18 °С. А днем воздух прогреется до 24–30 градусов.
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Прогноз погоды на 9 августа: до +30 °С, местами кратковременные дожди и грозы
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ