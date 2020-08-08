Прогноз погоды на 9 августа: до +30 °С, местами кратковременные дожди и грозы

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали, что будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. А днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер будет неустойчивый 3–8 метров в секунду, при грозах могут быть порывы до 14 метров в секунду.Ночью температурный фон будет колебаться в диапазоне от +12 °С до +18 °С. А днем воздух прогреется до 24–30 градусов.