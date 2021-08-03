Прогноз погоды на 4 августа: местами туман и дожди, от +7 °С до +26 °С

, ночью в республике будет переменная облачность, днем – увеличение облачности. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах белорусов ждут грозы. Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10.. +15 °С, местами показатели опустятся до +7.. +9 °С. Днем воздух прогреется до +20.. +26 °С.В конце недели будет облачно с прояснениями. Не откладывайте зонты: синоптики говорят, что без дождей не обойдется. А местами возможны и грозы., ветер будет неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11...+17 °С, днем – +19...+26 °С, по югу местами дойдет до +28 °С., ветер переменных направлений 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 °С до +18 °С, днем – от +18 °С по северо-западу до +28 °С по юго-востоку Беларуси.