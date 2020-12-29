Прогноз погоды на 30 декабря: дожди, гололедица и от -1 °С до +7 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, в основном дождь. Днем во многих районах дожди. Местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 5–10 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров. Ночью температурный фон будет варьироваться в диапазоне от -1 °С до +4 °С, а днем синоптики обещают 1–7 градусов со знаком плюс.В четверг, 31 декабря, будет преобладать облачная погода. Временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -1…+6 °С, днем – +1…+6 °С, по Гомельской области прогнозируется до 8 градусов тепла.В пятницу, 1 января, вновь ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 °С по северо-западу до +7 °С по юго-востоку Беларуси.