Прогноз погоды на 29 июля: оранжевый уровень опасности и до +32 °С

, будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах синоптики обещают сильные ливни. Будьте осторожны: днем в отдельных районах страны ожидается град. В ночные и утренние часы местами белорусы увидят туман. Ветер переменных направлений 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами шквалистое усиление до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 °С до +20 °С, днем – от +24 °С до +29 °С. По юго-востоку воздух прогреется до +30...+32 °С., местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогнозируют грозы. Ветер западной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах до 15–20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13...+19 °С, днем – от +22 °С по северо-западу до +31 °С по югу., откладывать зонты также не стоит: местами по Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, ночью по северу в отдельных районах до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+17 °С, днем будет от +23 °С по северо-западу до +32 °С по югу.