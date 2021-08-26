Прогноз погоды на 27 августа: дожди, грозы и до +22 °С

Будет облачно с прояснениями. Местами, а по северо-востоку на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах Витебской и Могилевской областей ожидаются ливни. Днем местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый. Ночью столбики термометров покажут +5... +14 °С, а днем +16... +22 °С.В выводные в Беларуси также ожидаются дожди.В субботу, 28 августа, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8... +15°С, а днем +16... +25 °С.В воскресенье, 29 августа, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +7... +14 °С, а днем +16... +27 °С.