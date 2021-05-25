Прогноз погоды на 26 мая: дожди и от +8 °С до +22 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами дожди, местами сильные дожди. Днем преимущественно по северо-восточной половине страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами 15–18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 8–14 выше нуля, днем ожидается 16–22 градуса со знаком плюс.В четверг, 27 мая, ночью местами по западу, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 5–11, максимальная днем от +17 °С по северо-западу до 24 со знаком плюс по юго-востоку страны.В пятницу, 28 мая, местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 6–11, по юго-востоку до +14 градусов тепла, максимальная днем 16–23 выше нуля.