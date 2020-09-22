Прогноз погоды на 23 сентября: без осадков и до 27 градусов тепла

Будет небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +6…+12 °С, местами – +3…+5 °С, а днем от +21 °С до +27 °С.Существенно не изменится характер погоды и в последующие дни.В четверг, 24 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу Брестского региона кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться от +5 °С по востоку до +14 °С по западу страны, а днем синоптики обещают +19…+25 °С, по западу до 27 градусов тепла.В пятницу, 25 сентября, опять же ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от +6 °С по востоку до +15 °С по западу страны, а днем воздух прогреется до +20…+27 °С.