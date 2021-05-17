Прогноз погоды на 18 мая: дожди и от +10 °С до +23 °С

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории дожди, в ночные и утренние часы местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3–8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10…+16 °С, днем – +15…+21 °С, по востоку воздух прогреется до 23 градусов.В среду, 19 мая, облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +8 °С до +14 °С, а днем – 12–19 градусов со знаком плюс, по востоку местами до 22 градусов тепла.В четверг, 20 мая, вновь будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами прогнозируются грозы. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, днем местами порывы до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +7…+13 °С, днем – +10…+17 °С.