Прогноз погоды на 16 сентября: без осадков и до +28 °С

Будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8…+14 °С, а днем +22…+28 °С.А вот в последующие дни характер погоды заметно изменится. Синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду, в связи с чем даже объявлен оранжевый уровень опасности.В четверг, 17 сентября, облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. В дневные часы по юго-востоку в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду, днем на большей части порывы до 15–20 метров. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от +13 °С до +20 °С, ночью по северо-западу будет +10…+12 °С, днем по югу и по юго-востоку страны – +21…+26 °С.В пятницу, 18 сентября, опять же облачно с прояснениями. По северо-восточной части страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 5–10 метров в секунду, на большей части территории порывы до 15–20 метров. Столбики термометров ночью покажут +5…+10 °С, а днем – +8…+14 °С, по западу – до +15…+17 °С.