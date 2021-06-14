Прогноз погоды на 15 июня: кратковременные дожди и от +9 °С до +28 °С

Будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от +9 °С до +15 °С, а днем синоптики обещают 22–28 градусов выше нуля.В среду, 16 июня, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку страны прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +8…+15 °С, днем – +20…+27 °С.В четверг, 17 июня, вновь ожидается переменная облачность. Будет без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Ночью будет +8…+14 °С, а днем воздух прогреется до 22–28 градусов.