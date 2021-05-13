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  2. Прогноз погоды на 14 мая: дожди, местами грозы и до 23 градусов тепла

Прогноз погоды на 14 мая: дожди, местами грозы и до 23 градусов тепла

Завтра белорусов ожидает примерно такая же погода, как и 13 мая: в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, а местами – грозы. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Что касается других данных на 14 мая, синоптики прогнозируют ветер юго-восточный, южный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, днем при грозах порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 °С до +13 °С. Днем столбики термометров покажут +15… +21 °С, а по юго-востоку воздух прогреется до +23 °С.

В субботу – воскресенье в Беларуси также будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

15 мая ветер южный, юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла, а днем – от 16 до 21.

16 мая ветер южной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +7 °С до +12 °С, днем – от +18 °С до +25 °С.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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