Прогноз погоды на 1 сентября: дожди, туман и до +21 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +8 до +14 °С, а днем от +15 до +21 °С.2 и 3 сентября установится холодная погода.В четверг, 2 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, днем порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +5... +12 °С, а днем +11... +17 °С.В пятницу, 3 сентября, также будет облачно с прояснениями. Ночью по крайнему северу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать до 14 метров в секунду, днем местами порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4...+10 °С, а днем +13...+20 °С.