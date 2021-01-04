Почти ни один праздник не обходится без морепродуктов, среди которых особое место занимает рыба. Однако богатое витаминами блюдо не всегда может принести пользу, иногда оно способно стать причиной развития онкологии, передает "Медицина и наука".
– Очень часто после праздников в отделения эндоскопии поступают пациенты с жалобами на проглоченную рыбную косточку. Чаще всего это связано с тем, что во время застолий у людей, употребляющих алкоголь, снижается внимание, и они случайно проглатывают вместе с кусочком рыбы и рыбную кость. Крайне важно в этом случае не пытаться самостоятельно справиться с этой проблемой. Употребление в данном случае корочки хлеба также может осложнить ситуацию, продвинув косточку дальше. Поэтому самое первое, что должен сделать человек, проглотивший косточку (кстати, это может быть и осколок куриной, свиной или другой косточки), – это обратиться к врачу, – рассказал профессор, заведующий отделением эндоскопических исследований ФГАУ НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Максим Лохматов.
Как отметил врач, острые края косточки при продвижении по пищеварительному тракту способны повреждать поверхность, запуская воспалительный процесс, часто заканчивающийся развитием онкологии.
– Также следует знать и об отсроченной опасности от проглоченной косточки. При попадании косточки, даже если вы ее не заметили, в желудок, она может там остаться, попав под слизистую оболочку, и вызвать развитие рака. Скорее всего, именно употребление в большом количестве рыбы жителями Японии и является причиной большого процента злокачественных заболеваний ЖКТ, – резюмировал Максим Лохматов.
Фото: pixabay.com
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Проглоченная рыбная кость может стать причиной развития рака
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