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Профсоюзы за январь – сентябрь выделили работникам здравоохранения 86,3 тысячи рублей на путевки в санатории

Профсоюзы за январь – сентябрь выделили работникам здравоохранения на путевки в санатории 86,3 тысячи рублей. Об этом сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на I Пленуме комитета Вячеслав Шило, пишет БЕЛТА.


"В санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт" оздоровились 1697 человек (0,6% от работающих членов профсоюза), всего на приобретение и удешевление стоимости санаторно-курортных путевок в санатории членам профсоюза с января по сентябрь было выделено 86,3 тысячи рублей", – отметил Вячеслав Шило.

За этот период оздоровление и санаторно-курортное лечение получили 3264 члена профсоюза, что составляет 1,1% от общей численности работающих членов профсоюза, или 0,98% от общего количества членов профсоюза.

Вячеслав Шило отметил, что сложности в вопросах оздоровления и санаторно-курортного лечения членов профсоюза и их семей были в связи с эпидемиологической обстановкой. Санатории перепрофилировались и действовали в качестве центров по реабилитации пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, либо их работа была приостановлена. Были случаи, когда работники отказывались от путевок в санатории из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Вместе с тем председатель республиканского комитета отметил, что работники, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, нуждаются в реабилитации. "Профсоюз должен оказать помощь в направлении этих работников на санаторно-курортное лечение несмотря на все сложности, обусловленные эпидемиологической ситуацией, – обратил он внимание. – Возможно, следует рассмотреть вопрос солидарного участия в оплате стоимости путевок: профсоюза, нанимателя и работника. Председателям первичек необходимо ответственно подойти к решению вопроса оздоровления и постараться найти наиболее выгодные варианты решения вопроса".

Фото: архив БЕЛТА
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