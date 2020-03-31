Профсоюзы создали «кассы взаимопомощи»

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БЕЛТА

В сегодняшних условиях спада экономической активности во всем мире многие предприятия и работники могут столкнуться с ситуацией снижения доходов, отмечает председатель ФПБ Михаил Орда:Профсоюзы со своей стороны уже приняли ряд решений об оказании материальной поддержки наиболее уязвимым категориям граждан. Так, профсоюзные организации всех уровней отказались от не первостепенных расходов и перенаправят все высвободившиеся средства на оказание помощи тем членам профсоюзов, которые оказались в затруднительном материальном положении., — пояснил Михаил Орда.В сегодняшней ситуации профсоюзы предлагают Правительству разработать и утвердить на государственном уровне ряд решений по поддержке предприятий и населения. Чтобы сработать на упреждение и поддержать предприятия, такие меры следует принять максимально оперативно.В частности, по мнению ФПБ, необходимо предоставить предприятиям и организациям, которые наиболее пострадают в результате сложившейся эпидемиологической ситуации, отсрочку по уплате налоговых платежей и пошлин. А также предусмотреть снижение арендной платы. Целесообразно для этих предприятий и их работников и освобождение от начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и электроэнергии. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси также подчеркивает: