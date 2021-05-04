Профсоюзы поздравили Героев Социалистического Труда

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Это почетное звание было учреждено более восьмидесяти лет назад. И наряду со званием Героя Советского Союза являлось одним их трех высших знаков отличия. Всего за время существования СССР из сотен миллионов граждан этого звания удостоились только около 20 тысяч человек: оно присваивалось за уникальные трудовые достижения, новаторские и рационализаторские идеи, неоценимый вклад в развитие народного хозяйства, науки, культуры.Этого высокого звания в свое время были удостоены многие белорусы. На сегодняшний день в Минске проживает двенадцать Героев Социалистического Труда и четыре кавалера ордена Трудовой Славы 3-х степеней.Минская городская организация ФПБ ежегодно поздравляет Александра Ивановича Слободу с Праздником труда. Герой Социалистического Труда и ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Слобода в прошлом году отметил свое 100-летие. Уже в 17 лет он работал трактористом на равных с опытными коллегами. А с первых дней войны сражался с немецкими оккупантами. За четыре года принимал участие во многих знаковых сражениях, партизанском движении, дважды был серьезно ранен. А с первых послевоенных лет был одним из тех, кто восстанавливал нашу страну, возрождал экономику, особенно сельское хозяйство. За вклад в Великую Победу и за трудовые заслуги награжден десятью орденами, в том числе и высшей степени.Среди его наград – ордена Почета, Ленина, два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медали, в том числе "За отвагу", "За оборону Москвы", "Партизану Отечественной войны" I степени, четыре Почетные грамоты Верховного Совета БССР, Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь, две благодарности Президента Республики Беларусь.Герой Социалистического Труда Зинаида Михайловна Бычковская также награждена орденами Ленина, "Знаком Почета", многочисленными медалями и почетными грамотами. В 1959 году она приехала в Минск из деревни Калачи Логойского района и поступила на Минский камвольный комбинат ученицей в прядильный цех. На комбинате Зинаида Михайловна была не только передовиком производства, но и вела успешную наставническую деятельность, шефствуя над молодыми сотрудниками.С 1975 по 1980 год избиралась депутатом Верховного Совета БССР. А с 1976 по 1977 год исполняла обязанности председателя Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Серьезная общественная нагрузка не отменяла, однако, работу у прядильной машины. Зинаида Бычковская по-прежнему перевыполняла план, не снижая темпов производства в своем цеху. В 1973 году за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетки, большой творческий вклад в увеличение производства товаров народного потребления и улучшение их качества Зинаиде Бычковской было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".В Федерации профсоюзов Беларуси подчеркнули, что сегодня мы все чаще говорим о сохранении исторической памяти. Особенно важно помнить имена наших Героев и знать подлинные истории их жизни. Именно они – не только свидетели истории, но и пример настоящего патриотизма и самоотверженного труда.