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Профсоюзы поздравили Героев Социалистического Труда

Одной из первомайских традиций профсоюзных объединений Беларуси стало чествование Героев Социалистического Труда. 

Фото: БЕЛТА

Это почетное звание было учреждено более восьмидесяти лет назад. И наряду со званием Героя Советского Союза являлось одним их трех высших знаков отличия. Всего за время существования СССР из сотен миллионов граждан этого звания удостоились только около 20 тысяч человек: оно присваивалось за уникальные трудовые достижения, новаторские и рационализаторские идеи, неоценимый вклад в развитие народного хозяйства, науки, культуры. 

Этого высокого звания в свое время были удостоены многие белорусы. На сегодняшний день в Минске проживает двенадцать Героев Социалистического Труда и четыре кавалера ордена Трудовой Славы 3-х степеней. 

Минская городская организация ФПБ ежегодно поздравляет Александра Ивановича Слободу с Праздником труда. Герой Социалистического Труда и ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Слобода в прошлом году отметил свое 100-летие. Уже в 17 лет он работал трактористом на равных с опытными коллегами. А с первых дней войны сражался с немецкими оккупантами. За четыре года принимал участие во многих знаковых сражениях, партизанском движении, дважды был серьезно ранен. А с первых послевоенных лет был одним из тех, кто восстанавливал нашу страну, возрождал экономику, особенно сельское хозяйство. За вклад в Великую Победу и за трудовые заслуги награжден десятью орденами, в том числе и высшей степени. 

Среди его наград – ордена Почета, Ленина, два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медали, в том числе "За отвагу", "За оборону Москвы", "Партизану Отечественной войны" I степени, четыре Почетные грамоты Верховного Совета БССР, Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь, две благодарности Президента Республики Беларусь. 

Герой Социалистического Труда Зинаида Михайловна Бычковская также награждена орденами Ленина, "Знаком Почета", многочисленными медалями и почетными грамотами. В 1959 году она приехала в Минск из деревни Калачи Логойского района и поступила на Минский камвольный комбинат ученицей в прядильный цех. На комбинате Зинаида Михайловна была не только передовиком производства, но и вела успешную наставническую деятельность, шефствуя над молодыми сотрудниками.

С 1975 по 1980 год избиралась депутатом Верховного Совета БССР. А с 1976 по 1977 год исполняла обязанности председателя Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Серьезная общественная нагрузка не отменяла, однако, работу у прядильной машины. Зинаида Бычковская по-прежнему перевыполняла план, не снижая темпов производства в своем цеху. В 1973 году за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетки, большой творческий вклад в увеличение производства товаров народного потребления и улучшение их качества Зинаиде Бычковской было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 

В Федерации профсоюзов Беларуси подчеркнули, что сегодня мы все чаще говорим о сохранении исторической памяти. Особенно важно помнить имена наших Героев и знать подлинные истории их жизни. Именно они – не только свидетели истории, но и пример настоящего патриотизма и самоотверженного труда. 
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