Профсоюз образования предлагает меры по повышению уровня заработной платы в отрасли

Об этом рассказала председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.
На протяжении прошедшего года отраслевой профсоюз проводил масштабную работу по мониторингу новой системы оплаты труда работников образования, которая начала действовать с начала 2020 года. Согласно Указу Президента № 27 при расчете заработной платы работников образования применяются принципиально новые подходы. Значительно увеличена базовая часть заработной платы и скорректированы стимулирующие и компенсирующие выплаты. Также согласно документу работники получили право на получение единовременной выплаты на оздоровление из расчета 0,5 оклада и материальной помощи в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников.
– Главная цель этих нововведений была в том, чтобы повысить гарантированный размер оплаты труда работников и упростить всю систему дополнительных выплат. Но поначалу изменения вызывали немало вопросов. Мы проводили обучение специалистов во всех регионах, разъяснения в трудовых коллективах. Было немало случаев, когда благодаря вмешательству профсоюза проводился перерасчет неправильно начисленной зарплаты, – рассказала Татьяна Якубович. – На протяжении года мы анализировали в целом плюсы и минусы новой системы. И на практике увидели те моменты, которые требовали корректировки.
На сегодня ряд вопросов решен. Так, скорректированы подходы при определении размера выплат стимулирующего и компенсирующего характера. Изначально заложенные подходы не учитывали педагогическую нагрузку. И возникали ситуации, когда учитель мог работать на полторы ставки, но доплату получал только за одну. Благодаря совместной работе с Министерством образования установлен более справедливый подход.
Кроме того, с 1 января 2022 года повысится размер единовременной выплаты на оздоровление с 0,5 до 1 оклада.
Тем не менее сегодня, как отмечают в отраслевом профсоюзе, есть необходимость в дальнейшем совершенствовании системы оплаты труда.
Профсоюз продолжает настаивать на дальнейшем повышении базовой ставки до уровня бюджета прожиточного минимума. Сегодня базовая ставка составляет 195 рублей. Последние изменения были в январе этого года.
– Нам необходимо продолжить совместно с нашими социальными партнерами работу, направленную на поэтапное достижение показателей по повышению размера оплаты труда. В планах рост заработных плат педагогических работников до 100% среднереспубликанского уровня, учителей – до 106%, профессорско-педагогического состава – до 150%. Это предусмотрено Программой деятельности Правительства на период до 2025 года, – отметила Татьяна Якубович.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников сферы образования по итогам прошлого года составила 866,6 рубля. Реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен возросла на 7,4%.
– Белорусский профсоюз работников образования постоянно взаимодействует по всем приоритетным вопросам с Министерством образования и другими ведомствами. Кроме того, правовые инспекторы и специалисты профсоюза проводят мониторинги динамики и своевременности оплаты труда в учреждениях образования. Специалисты и выезжают на места, отслеживают любые возможные нарушения и технические ошибки, – подчеркнула Татьяна Якубович.
Фото: БЕЛТА
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Профсоюз образования предлагает меры по повышению уровня заработной платы в отрасли
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