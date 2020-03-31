Профицит республиканского бюджета в январе-феврале составил 0,4 млрд рублей

Профицит (превышение доходов над расходами) республиканского бюджета в январе-феврале 2020 года сформирован в размере 0,4 млрд рублей, сообщили в министерстве финансов.





Профицит бюджета сектора госуправления сложился в сумме 0,6 млрд рублей, профицит бюджета Фонда соцзащиты населения - 0,1 млрд.

Доходы бюджета сектора госуправления за январь-февраль составили 8,4 млрд. рублей, или 15,2 процента уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета - 3,5 млрд. рублей, или 14,2 процента плана.

Поступление НДС составило 2,5 млрд рублей, или 20,6% годового плана. Акцизы принесли 0,5 млрд рублей, или 16,4% плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,4 млрд рублей, или 9,1% плана. Отрицательное значение по налогу на прибыль обусловлено возвратами из бюджета этого налога отдельным плательщикам, проинформировали в Минфине.

Поступления в Фонд соцзащиты населения составили 2,8 млрд рублей, или 16,4% годового плана.

По состоянию на 1 марта 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 154,1 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2020 года составили 7,8 млрд рублей, или 13,9% годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 3,1 млрд. рублей, или 12,2% годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 1,3 млрд. рублей (11,8%), на финансирование национальной экономики – 0,7 млрд. рублей (13,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 2,6 млрд. рублей (14,1%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 2,7 млрд. рублей, или 15,7% утвержденного годового плана.