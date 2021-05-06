Проекты в сельском хозяйстве и поставка пассажирской техники: Головченко обсудил с парламентской делегацией Молдовы перспективы двустороннего сотрудничества

Он подчеркнул, что мировой кризис показал необходимость чаще встречаться, общаться, вносить необходимые коррективы в проекты и находить новые инициативы, которые будут работать на благо народов двух стран.Отметим, в январе – феврале 2021 года товарооборот между странами составил 33,8 миллиона долларов. Основные позиции белорусского экспорта – нефтепродукты, троллейбусы, тракторы и лекарственные средства. Основу импорта составили виноградные вина.Премьер-министр детально рассказал, как Беларусь видит дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества с Молдовой. По его словам, основная сфера взаимодействия – сельское хозяйство.Роман Головченко отметил высокую роль белорусско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его словам, на этой площадке можно сверить часы по актуальным вопросам, вносить коррективы и рассматривать новые проекты.Руководитель Правительства отметил, что странам необходимо активно развивать операционные связи и совместные производства.Говоря о перспективных проектах, Роман Головченко выделил организацию производства крупногабаритных тракторов МТЗ в Молдове. Также он отметил поставки белорусской пассажирской техники в Кишинев.При этом Премьер-министр заверил, что Беларусь также заинтересована в приходе молдавских инвесторов в Беларусь.В свою очередь Зинаида Гречаный отметила, что Молдова нацелена на дальнейшее развитие отношений. По ее словам, хорошие перспективы у стран есть в реализации проектов в сельском хозяйстве. И для обсуждения всех деталей с ней на переговоры прибыл министр сельского хозяйства Молдовы. Также она подчеркнула, что не смотря на различные сложности странам необходимо активно развивать торгово-экономические отношения.