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Проекты в сельском хозяйстве и поставка пассажирской техники: Головченко обсудил с парламентской делегацией Молдовы перспективы двустороннего сотрудничества

В Правительстве прошла встреча Премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный. Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Роман Головченко подчеркнул: между странами сложились плодотворные и дружеские отношения.


– Беларусь и Молдову связывают давние партнёрские отношения, открытый диалог и обоюдное стремление выстраивать полноценное сотрудничество во всех сферах.

Он подчеркнул, что мировой кризис показал необходимость чаще встречаться, общаться, вносить необходимые коррективы в проекты и находить новые инициативы, которые будут работать на благо народов двух стран.


– Мы рады, что, несмотря на пандемию и все сложности, мы не растеряли торговые связи и потенциал, который разрабатывался годами. И данные по торговле за первый квартал этого года вселяют определенный оптимизм. Мы не только не упали, а активно прирастаем. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года у нас товарооборот вырос на 23 процента. Это хорошая цифра, и за ней стоит труд конкретных людей и хозяйствующих субъектов. И все возможности для увеличения товарооборота имеются.

Отметим, в январе – феврале 2021 года товарооборот между странами составил 33,8 миллиона долларов. Основные позиции белорусского экспорта – нефтепродукты, троллейбусы, тракторы и лекарственные средства. Основу импорта составили виноградные вина.


Премьер-министр детально рассказал, как Беларусь видит дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества с Молдовой. По его словам, основная сфера взаимодействия – сельское хозяйство.

– В Беларуси хорошо знают и ценят молдавские овощи и фрукты, винную продукцию, и мы заинтересованы в наращивании сотрудничества в этой сфере. Насколько я знаю, в экспорте Молдовы как по вину, так и по коньякам в 2020 году Беларусь заняла первое место.

Роман Головченко отметил высокую роль белорусско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его словам, на этой площадке можно сверить часы по актуальным вопросам, вносить коррективы и рассматривать новые проекты.


– К сожалению, пандемия внесла корректировки в ее работу. Мы дважды были вынуждены в 2020 году переносить заседания. И в текущем году ее состав пока не до конца сформирован. Но я уверен, что в этом году мы проведем заседание.

Руководитель Правительства отметил, что странам необходимо активно развивать операционные связи и совместные производства.

– Мы с большим интересом присмотрелись к проекту, который реализуется в Молдове по привлечению инвесторов. Речь идет о том, что создаются площадки, где правительство предоставляет все услуги для развития производств. И уверен, что такие возможности можно использовать при реализации наших совместных кооперационных проектов.


Говоря о перспективных проектах, Роман Головченко выделил организацию производства крупногабаритных тракторов МТЗ в Молдове. Также он отметил поставки белорусской пассажирской техники в Кишинев.

– Нельзя не отметить проекты в сельском хозяйстве. Молдова – развитая аграрная страна. И кооперация в этой сфере важна. И мы готовы реализовывать в Молдове проекты по созданию высокотехнологичных молочно-товарных комплексов на основе белорусских технологий с поставкой племенного скота и обучением.

При этом Премьер-министр заверил, что Беларусь также заинтересована в приходе молдавских инвесторов в Беларусь.


В свою очередь Зинаида Гречаный отметила, что Молдова нацелена на дальнейшее развитие отношений. По ее словам, хорошие перспективы у стран есть в реализации проектов в сельском хозяйстве. И для обсуждения всех деталей с ней на переговоры прибыл министр сельского хозяйства Молдовы. Также она подчеркнула, что не смотря на различные сложности странам необходимо активно развивать торгово-экономические отношения.
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