Проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» обсудили на совещании у Президента

К обсуждению на совещании у Президента был предложен проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины». Начиная разговор, Александр Лукашенко обозначил важность темы в широком контексте:





— Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство. Это здоровье наших людей. Потому что почти половина территории, 40 процентов, это леса.



Именно поэтому лес, еще и как возобновляемый ценный ресурс требует к себе рачительного отношения. Глава государства отметил:

— Это богатство в Беларуси есть и к нему надо относиться по-человечески. Надо это ценить, беречь и вовремя восстанавливать лес.





По словам Президента в Беларуси уже многое сделано для того, чтобы эффективно использовать этот возобновляемый ресурс. Мотивация таких действий такова:

— У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России. У нас нет природного газа. У нас земля, руки людские и лес — это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И коль это наше богатство, надо прирастать лесом. Богатство должно прирастать лесом. Вот тема нашего разговора.





Речь идет в том числе и о совершенствовании системы ценообразования на реализуемый производителям лес. Глава государства поинтересовался у участников совещания:

— Вы вносите проект указа, который в значительной степени меняет порядок реализации лесных ресурсов в Республике Беларусь. Какие вы вносите предложения? Я хотел бы, чтобы вы это изложили и обосновали прежде, чем я подпишу этот указ. И ответьте мне на вопрос: зачем нужен этот указ? Почему мы не можем работать в той системе координат, которая сегодня есть? Почему ее надо менять? Если мы придем к общему мнению и это будет выгодно и лучше для нашей экономики и для наших людей, мы эту систему или поменяем, или подремонтируем. Усовершенствуем. Но цель одна: мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к природе. Все, что мы сделаем, должно быть в плюс в денежном выражении. Для бюджета. Для людей. Для страны. То есть все должно быть не во вред и принести пользу. Вот один критерий и принцип, которому мы должны следовать, рассматривая этот вопрос.





Предлагаемые изменения касаются исключительно внутреннего рынка и облегчат доступ к сырью отечественным производителям. Что касается зарубежных поставок древесины, то здесь позиция Президента известна и неизменна:



— Вы по внешнему рынку ко мне даже не приходите. На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, что вы напополам распилите (я же бревно запретил продавать) а то и доску сделаете и продадите в Германию или в Словакию или еще куда-нибудь. А они из этой доски сделают мебель и привезут нам, продадут в нашей стране.





Глава государства ориентирует на максимально полную переработку леса в стране:

— Мы сами должны делать, насколько это возможно. Мы же не все можем переработать в мебель, я понимаю, и продать с высочайшей добавленной стоимостью готовое. Но последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию мы начали поставлять готовые дома. Приехали, поставили, деньги они нам заплатили — уехали. Надо дальше строить, чтобы это не было разовой какой-то акцией. Вот в чем вопрос. Поэтому на внешние рынки только будет усиление с моей стороны.





Александр Лукашенко напомнил о ситуации, которая царила ранее и потребовала его вмешательства:

— Балансовую древесину, строительный лес — все вывозили. И кто только не вывозил. Эту контору я прикрыл. И осталось маленькое у вас окошко продать этот хлам, бурелом. На него есть спрос. Ну и до Светлогорска (модернизации Светлогорского ЦКК. — Прим. ред.) мы продавали тонкомер. Сейчас мы это все можем переработать у себя.





Президент подвел черту:

— Поэтому на внешние рынки мы будем подавать только готовый товар. Чтобы из него уже невозможно было что-то сделать и нам перепродать. А что касается внутреннего рынка — для нашей деревообработки, для наших людей, для частных и государственных предприятий вы предлагаете подремонтировать систему, модернизировать ее.

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