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  2. Проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года на финальной стадии согласования - Мясникович

Проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года на финальной стадии согласования - Мясникович

Проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года находится на финальной стадии согласования. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на заседании Консультативного совета палат государств - членов ЕАЭС, которое прошло в БелТПП в режиме видеоконференции.


"Несмотря на пандемию, Евразийский экономический союз работает на перспективу. Подготовлен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, бизнес-сообщество также вовлекалось в его разработку. И сейчас документ находится на финальной стадии согласования", - отметил Михаил Мясникович.

По информации председателя Коллегии ЕЭК, 23 апреля 2020 года состоится повторное рассмотрение проекта документа на Межправительственном совете, а 19 мая планируется его рассмотрение на Высшем Евразийском экономическом совете, куда входят главы государств, пишет БелТА. "Президент Беларуси пригласил всех глав государств Евразийского экономического союза 19 мая в Минск. Для этого будут созданы все соответствующие условия", - подчеркнул Михаил Мясникович.

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Фото: Александр КУШНЕР
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