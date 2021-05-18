Проект «Работа без границ» будет запущен 1 июля

Фото:

БЕЛТА

Ия Малкина сообщила, что соискатели вакансий и работодатели Союза смогут выбрать одну или несколько стран, на территории которых необходимо осуществить поиск работы или подбор персонала, и получить доступ к информации по вакансиям и резюме.