Совет ЕЭК принял решение о вводе в эксплуатацию с 1 июля текущего года проекта «Работа без границ». Об этом по итогам прошедшего заседания совета сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Фото: БЕЛТА
- «Работа без границ» – это поисковая система для доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных системах в сфере трудоустройства и занятости государств ЕАЭС. Информационные системы государств будут взаимодействовать между собой посредством унифицированного поискового интерфейса.
Ия Малкина сообщила, что соискатели вакансий и работодатели Союза смогут выбрать одну или несколько стран, на территории которых необходимо осуществить поиск работы или подбор персонала, и получить доступ к информации по вакансиям и резюме.
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Проект «Работа без границ» будет запущен 1 июля
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