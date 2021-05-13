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Проблемы устойчивого развития регионов сегодня обсудят эксперты в Могилеве

Научно-практическая конференция «Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь» и сопредельных стран в 10-й раз сегодня пройдет в Могилеве. Площадкой для проведения конференции станет Могилевский государственный университет имени А. Кулешова. Планируется, что в мероприятии примет участие Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, представители Программы развития ООН, Министерства иностранных дел, местных исполнительных и распорядительных органов, учреждений образования и организаций области. Будут обсуждаться вопросы создания Чернобыльской инвестиционной платформы, поддержки инициатив населения региона, разработки стратегии устойчивого развития Бобруйска, достижений ЦУР на крупном предприятии, роли науки и образования в устойчивом развития республики. 

Фото: БЕЛТА

В сентябре 2015 года страны мира, входящие в состав ООН, приняли повестку дня в области устойчивого развития. Она и стала программой серьезных изменений в экономической, социальной и природоохранной сфере (три основных направления работы). Главная цель данного соглашения – это ликвидация глобальных проблем в мире, объединение всех стран ради их исправления. Глобальное потепление, неравенство людей, нехватка питьевой воды, загрязнение воздуха и многие другие проблемы набирают широкий масштаб и становятся угрозой для всего человечества. Беларусь присоединилась к решению этих проблем и двигается в направлении достижений целей устойчивого развития. 

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар:

– Научно-практическая конференция становится для области площадкой для научного обсуждения хода реализации Стратегии устойчивого развития. 31 декабря 2020 года была подписана Стратегия устойчивого развития Могилевской области до 2035 года. Почти все, что изложено в 17 целях устойчивого развития, уже выполняется в регионе. Ведется работа по повышению реального сектора экономики. Так, за 2016–2020 годы экспорт товаров и услуг по области вырос в 1,5 раза, на новые рабочие места трудоустроены 23 тысячи граждан. По итогам 2020 года темп роста заработной платы в среднем по области составил 113,2 процента. Особое внимание в минувшей пятилетке уделялось развитию районов, отстающих по уровню социально-экономического развития. За 5 лет реализации Указа Президента «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» темп роста выручки на одного работника по юго-восточному региону увеличился более чем в 2 раза. Большая работа проводится по Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.
За последние 5 лет из республиканского и местного бюджетов было выделено порядка 279 миллионов рублей. Научно-практическая конференция по устойчивому развитию дает 
возможность вырабатывать новые и практико-ориентированные решения.    
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