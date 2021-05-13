Проблемы устойчивого развития регионов сегодня обсудят эксперты в Могилеве

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БЕЛТА

В сентябре 2015 года страны мира, входящие в состав ООН, приняли повестку дня в области устойчивого развития. Она и стала программой серьезных изменений в экономической, социальной и природоохранной сфере (три основных направления работы). Главная цель данного соглашения – это ликвидация глобальных проблем в мире, объединение всех стран ради их исправления. Глобальное потепление, неравенство людей, нехватка питьевой воды, загрязнение воздуха и многие другие проблемы набирают широкий масштаб и становятся угрозой для всего человечества. Беларусь присоединилась к решению этих проблем и двигается в направлении достижений целей устойчивого развития.