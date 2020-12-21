Многие собачники предпочитают выгуливать своих любимцев на поводке. Однако такой способ может навредить животному, привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом на своем YouTube-канале рассказал ветеринарный врач Баграт Агажанов.
Для прогулки необходимо выбирать именно шлейки.
– Таким образом равномерно распределяется нагрузка на опорно-двигательную систему, потому что есть минимум четыре точки крепления, – рассказал специалист.
Поводок же, по словам ветеринарного врача, находится на шее, поэтому воздействует циркулярно именно на эту часть. И это основная проблема.
– Бывает такое, когда хозяева питомцев, чтобы уберечь их от тех или иных опасностей, резко начинают дергать за поводок. Из-за этого у животного возникает нестабильность шейных позвонков. Еще когда собака находится на поводке во время знакомства с другими питомцами, хозяин опять же начинает активно тянуть питомца, вследствие чего у животного возникает эффект удушения, происходит выработка гормона стресса – адреналин. Животное начинает волноваться, и это может спровоцировать сердечную недостаточность, – предупредил Баграт Агажанов.
Фото: pixabay.com
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Привычный способ прогулки опасен для домашнего питомца – ветеринарный врач
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