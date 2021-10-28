Приведет ли европейский энергетический кризис к распаду ЕС? Ответил эксперт

Тему энергетического кризиса в Европе и его потенциальных последствий для ЕС раскрыл председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Архивное фото
Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что энергетический кризис достаточно серьезно пошатывает устои Евросоюза. Он задался вопросом, не ждет ли ЕС повторение британского сценария.
– Если ответить кратко – нет, – заверил Вадим Гигин. – Сейчас идет гибридная информационная война: наш противник впадает в раж, продуцируя фейки и псевдоаналитику, выглядя порой откровенно смешным. Нам не надо им [странам Запада] уподобляться и на тему проблем, возникающих в Европейском союзе, сразу говорить: «Все, завтра распад ЕС, Испания выйдет [из его состава], Франция с Германией разругаются». Могу спрогнозировать: они спокойно переживут увеличение цен на газ.
Эксперт добавил: «Рост стоимости газа на рынках является определенным вызовом для Европейского союза, но он не экзистенциальный, не такой крупный, как мы думаем. И он не приведет к распаду ЕС».
Напомним, что в начале лета газ в Европе стоил $ 357 за тысячу кубометров, а в конце сентября его цена превысила $ 1000. Рекорд установился в октябре – $ 1920. Утром 28 октября стало известно, что цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6% и опустилась ниже $ 1000 за тысячу кубов на фоне ожиданий заполнения «Газпромом» европейских ПХГ.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.