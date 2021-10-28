Приведет ли европейский энергетический кризис к распаду ЕС? Ответил эксперт

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Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что энергетический кризис достаточно серьезно пошатывает устои Евросоюза. Он задался вопросом, не ждет ли ЕС повторение британского сценария.заверил Вадим Гигин. –Эксперт добавил:Напомним, что в начале лета газ в Европе стоил $ 357 за тысячу кубометров, а в конце сентября его цена превысила $ 1000. Рекорд установился в октябре – $ 1920. Утром 28 октября стало известно, что цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6% и опустилась ниже $ 1000 за тысячу кубов на фоне ожиданий заполнения «Газпромом» европейских ПХГ.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.